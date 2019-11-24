Акмолинские студенты запустили антикоррупционный челлендж

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область посетил детский сад «Zerek» в городе Кокшетау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стоит отметить, что детский сад на 280 мест с государственным языком обучения начал функционировать в сентябре текущего года. Он оснащен информационно-коммуникативными технологиями, что отличает его от других учреждений дошкольного обучения города.

В рамках визита председателя Агентства ознакомили с программой обучения детского сада, представили кабинеты робототехники, хореографический зал, игровую систему «Виртуальный скалодром», интерактивную песочницу, сенсорные дисплеи Alio.

Кроме того, членами клуба «Саналы ұрпақ» организована постановка студенческого кукольного театра «Добропорядочность глазами детей», направленная на формирование честности и семейных ценностей. Также были показаны тематические народные сказки и выступления детей о добре и дружбе.

Следующим объектом посещения стал Дворец культуры «Кокшетау», где прошла молодежная музыкально-хореографическая акция «AQMOLA – Adaldyq Alaṅy».

Мероприятие началось с открытия магазина без продавца, уже ставшего популярным и востребованным в регионе. Затем творческий коллектив Дворца культуры исполнил музыкально-хореографический пролог, призывающий к формированию духовно-нравственных ценностей.

Отличительной особенностью акции стало выступление многократного рекордсмена мира и Республики Казахстан по силовым номерам, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Сергея Цырульникова, который наглядно продемонстрировал силу упорного труда в противостоянии коррупции: силач предложил согнуть вручную железный прут из гвоздей присутствующим в зале парням. После того, как мужчины не смогли выполнить задание, Цирульников со словами «только одержавший победу над собой и противостоящий алчности человек способен это сделать» согнул прут, и, обращаясь к председателю и акиму области вручил им гвозди в знак поддержки в противодействии коррупции.

Затем Сергей Цирульников совместно с молодежью области в прямом эфире запустил челлендж «Ал біз қазақстандықтардың сенімі үшін» с последующей передачей в другие регионы.

В свою очередь, Алик Шпекбаев предложил провести подобную акцию и в других регионах республики.