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Акмолинские студенты  вошли в число лучших молодых ученых  СНГ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Ноября 2020, 19:13
Акмолинские студенты  вошли в число лучших молодых ученых  СНГ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Студенты Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова стали лучшими молодыми учеными по итогам Международного проекта «Лучший молодой ученый-2020» среди научно-образовательных учреждений СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Студенты учебного заведения Аслан Абуталибов и Балнура Қарасай награждены дипломами первой степени Международного проекта «Лучший молодой ученый-2020» и нагрудной медалью «Молодой ученый - 2020» за вклад в развитие науки и образования.

Основной целью проекта является выявление наиболее значимых инновационных проектов молодых ученых, продвижение научных интересов, создание объединяющей платформы для развития науки в странах СНГ.

«Данный проект проводится ежегодно. Участники представили свои работы по науке, искусству и спорту. Также есть отдельная номинация для председателей и лидеров общественных молодежных движений. Мы очень рады за наших студентов и поздравляем их с заслуженной наградой. Желаем им новых научных достижений», - отметили в университете.

Материалы научных проектов ребят были опубликованы во II Международном книжном издании стран СНГ «Лучший молодой ученый – 2020» .


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