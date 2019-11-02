Акмолинские студенты подарили свои картины полиативному отделению облбольницы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Студенты кафедры «Изобразительное искусство, черчение и дизайн» КГУ им. Ш. Уалиханова подарили паллиативному отделению, открытому на базе онкологической службы многопрофильной областной больницы, несколько своих работ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«В 2019 году на базе онкологической службы многопрофильной областной больницы открыто паллиативно-восстановительное отделение на 20 коек. Паллиативная помощь – активно развивающаяся во всем мире отрасль медицины. Люди, страдающие онкологическими заболеваниями IV стадии, нуждаются в особом уходе, сочетающем в себе медицинскую, психологическую и социальную помощь. Нередко после того, как лечение по тем или иным причинам оказывается безрезультатным, человек остается один на один со своей проблемой. Родственники такого больного тоже часто не знают, как повысить качество его жизни, как помочь ему справиться со страхами и облегчить боль. Профессиональная паллиативная помощь онкологическим больным оказывает позитивное влияние на разные аспекты жизни самого пациента и его близких», - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Акмолинской области Фатима Россолова.

Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Так считает психолог онкологической службы Галина Осинцева. Одной из таких форм эстетической помощи оказался подарок студентов кафедры «Изобразительное искусство, черчение и дизайн» КГУ им. Ш.Уалиханова, сделанный под руководством Даута Сугиралиева. Ребята подарили паллиативному отделению несколько своих работ, чему в коллективе очень рады.

«Мы хотим здесь создать уютную атмосферу, чтобы это не были стандартные больничные стены. Мягкий диван в холле, живые цветы, а теперь вот и картины. Поэтому очень благодарны такому полезному подарку», - поделилась Г. Осинцева.

Как добавили в ведомстве, в Казахстане, как и во многих других государствах СНГ, паллиативная помощь начала оказываться в специализированных учреждениях лишь в 90-х годах и на сегодняшний день только начинает развиваться, а проблема повышения качества жизни таких больных требует всесторонней разработки и внедрения в лечебный процесс.



