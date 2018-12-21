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Акмолинские студенты будут проходить практику в судах области

21 Декабря 2018 22:43 27
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Акмолинские студенты будут проходить практику в судах области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров и ректор Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова Марат Сырлыбаев подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного суда.

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«Основной целью сотрудничества суда с университетом является реализация задач, поставленных Главой государства в рамках программы «Рухани жаңғыру», исполнение Плана мероприятий по реализации резолюции круглого стола Верховного суда «Духовная модернизация - залог построения сильного государства» и межведомственного плана по реализации положений программной статьи Президента РК Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также обеспечение открытости и доступности судебной системы, повышение интеллектуального потенциала судейского корпуса и формирование юридических кадров новой формации», - отметил председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров на встрече с представителями КГУ имени Ш. Уалиханова при подписании меморандума.

По информации ведомства, суд и вуз определили основные направления сотрудничества. Это подведение итогов исполнения межведомственного плана на 2017-2018 годы, утвержденного на научно-практической конференции «Казахский суд биев - основа судебно-правовой системы суверенного государства», совместное планирование иных мероприятий по реализации Плана нации «100 конкретных шагов», задач Послания Главы государства, по обсуждению вопросов правоприменительной практики, развития примирительных процедур, как института медиации и суда биев, а также и по другим актуальным вопросам.

«Согласно меморандуму, стороны будут взаимодействовать в вопросах организации учебы и повышения квалификации, производственной и преддипломной практики студентов в судах области, взаимного обмена научно-практической литературой, информацией, в том числе об изменениях и новшествах судебной системы», - пояснили в пресс-службе суда.

Для дальнейшего тесного взаимодействия Д. Амиров отметил необходимость совместной работы суда и университета в вопросах глубокого изучения истории права и государства с привлечением студентов, а также поблагодарил присутствующих за начало совместных действий.

 

 

 

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Ключевые слова: Суды, Образование, молодежь, Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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