Акмолинские спортсмены сняли ролик в поддержку олимпийцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Презентация ролика, в котором приняли участие жители области, прошла в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

Спортивная общественность и жители Акмолинской области сняли видеоролик в поддержку казахстанских спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Презентация ролика прошла на совещании в Кокшетау, которое провел председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев.

Как уточнили в управлении физической культуры и спорта Акмолинской области, ролик был снят во многих районах региона. В его записи поучаствовали местные юные спортсмены, также представители крупных предприятий и творческих коллективов.

Напомним, в столице Китая с 4 по 20 февраля пройдут 24-е Зимние Олимпийские игры.

Команду Казахстана по лыжным гонкам представят семь спортсменов, трое из них - представители Акмолинской области: Валерия Тюленева – мастер спорта РК, участница Олимпийских игр 2018 года, Надежда Степашкина – мастер спорта РК и Евгений Величко – мастер спорта международного класса, чемпион Азиатских игр, призер Всемирных универсиад, участник трех Олимпийских игр.

В состав сборной команды РК по биатлону вошел Александр Мухин – мастер спорта РК, участник чемпионатов мира.

С 4 по 13 марта в Пекине (Китай) пройдут XIII Паралимпийские зимние игры, где выступит в соревнованиях по паралыжным гонкам акмолинец Денис Петренко - мастер спорта международного класса, участник XII Зимних Паралимпийских игр.