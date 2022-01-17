Акмолинские спортсмены призвали казахстанцев читать книги даже при наличии Интернета

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области спортсмены запустили необычную эстафету с чтением произведений великого Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления физической культуры и спорта региона, вот уже несколько дней чемпионы мира и Азии по видам спорта из Акмолинской области передают друг другу эстафету, смысл которой - записать видео, где ребята читают произведения великого казахского поэта Абая.

«Абай — основоположник казахской письменной литературы и ее классик, просветитель, композитор, прославивший страну талантливыми произведениями. Борец за права казахского народа оставил великое наследие. Его лучшие творения популярны во всем мире, а высказывания наполнили смыслом жизнь людей», - отметила пресс-секретарь ведомства Махаббат Большина.

Как оказалось, когда на территории Казахстана был объявлен режим чрезвычайного положения и в первые дни произошло тотальное отключение интернета, спортсмены Акмолинской области продолжали тренироваться в домашних условиях. А в свободное время, вместо гаджетов и компьютерных игр, взяли в руки книжки. По признанию самих ребят, читали они в основном популярную художественную литературу, книги по саморазвитию и психологии и деловую литературу.

«Также за время ограниченного доступа к интернету многие акмолинские спортсмены достали с полок настольные игры: шахматы, шашки, лото, «Монополию». Играли со своими семьями. Вместе с младшими членами семьи выходили на улицу, катались с горки, на коньках, играли в снежки и лепили снеговиков», - поделилась М. Большина.

Кстати, последнее воскресенье января посвящено необычному празднику - Международному дню без интернета.

«Главная цель даты - помочь людям ненадолго выпутаться из всемирной паутины и вспомнить о важности пребывания в реальном мире. Акмолинцы призывают казахстанцев обязательно воспользоваться этой возможностью, даже если все интернет-ресурсы будут работать в полную силу. И вообще, самостоятельно принятое решение отказываться от Сети хотя бы раз в неделю добавит сил и ресурсов», - подытожила М. Большина.