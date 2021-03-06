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    12:58, 06 Март 2021 | GMT +6

    Акмолинские спортсменки выиграли чемпионат Казахстана по женской борьбе

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В г.Усть-Каменогорск завершился чемпионат Республики Казахстан U-23 по вольной и женской борьбе, передает МИА «Казинформ». . Об этом , передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, акмолинские спортсменки завоевали четыре золотые медали.

    Спортсменкам из Акмолинской области не было равных. Чемпионками стали Эллада Махяддинова (53 кг), Айна Темиртасова (65 кг), Альбина Кайргельдинова (68 кг) и Александра Зайцева (72 кг).

    В общекомандном зачете сборная области заняла 1 место.



    Теги:
    Спорт Акмолинская область
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