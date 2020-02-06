Акмолинские спасатели вызволили из машины мужчину с переломом ноги

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские спасатели вызволили мужчину с переломом ноги из поврежденного автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, 5 февраля текущего года в 09:19 минут поступило телефонное сообщение о том, что на трассе «Кокшетау – Красный-Яр» в районе дачного массива произошло лобовое столкновение двух легковых автомашин марки «Mitsubishi» и «Daewoo».



«По указанному адресу немедленно выехали 5 спасателей дежурной смены. В течение пяти минут прибыв к месту ДТП, спасатели незамедлительно приступили к открыванию передней двери поврежденной автомашины, быстро вызволили 35-летнего мужчину, у которого был открытый перелом ноги, и он находился в шоковом состоянии», - пояснили в ведомстве.



В результате спасательной операции пострадавший мужчина был спасен и передан медикам кареты скорой помощи.



