Акмолинские спасатели работают в круглосуточном режиме
С 29 марта т.г. областная подсистема государственной системы гражданской защиты переведена в режим функционирования «повышенная готовность. Развёрнут областной оперативный противопаводковый Штаб, а также организована работа «Горячей линии». Подтопление жилых домов, объектов социальной и другой сферы не зарегистрировано.
В регионах заготовлено 315 тонн ГСМ, 17,2 тыс. тонн инертных материалов, 76,8 тыс. шт. мешкотары. Подготовлены 222 основных пункта приема эвакуируемых. Подготовлено 625 мест для отгона скота и 1,2 млн. тонн корма.
С 1-го апреля по 5-ое апреля т.г. для проведения противопаводковых мероприятий на территории Целиноградского и Аршалынского районов, департаментом направлено всего 117 человек личного состава из них: ДЧС Акмолинской области 110 человек и 7 человек ДЧС г. Нур-Султана. При этом направлено 28 единиц техники, 3 мотолодки и 26 единиц мотопомп.
Фото:пресс-службу ДЧС Акмолинской области