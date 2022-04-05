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    12:25, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Акмолинские спасатели работают в круглосуточном режиме

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Критических ситуаций в населённых пунктах и на дорогах Акмолинской области из-за паводков нет. Спасатели и местные исполнительные органы работают в круглосуточном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

    С 29 марта т.г. областная подсистема государственной системы гражданской защиты переведена в режим функционирования «повышенная готовность. Развёрнут областной оперативный противопаводковый Штаб, а также организована работа «Горячей линии». Подтопление жилых домов, объектов социальной и другой сферы не зарегистрировано.

    В регионах заготовлено 315 тонн ГСМ, 17,2 тыс. тонн инертных материалов, 76,8 тыс. шт. мешкотары. Подготовлены 222 основных пункта приема эвакуируемых. Подготовлено 625 мест для отгона скота и 1,2 млн. тонн корма.

    С 1-го апреля по 5-ое апреля т.г. для проведения противопаводковых мероприятий на территории Целиноградского и Аршалынского районов, департаментом направлено всего 117 человек личного состава из них: ДЧС Акмолинской области 110 человек и 7 человек ДЧС г. Нур-Султана. При этом направлено 28 единиц техники, 3 мотолодки и 26 единиц мотопомп.



    Фото:пресс-службу ДЧС Акмолинской области



    Теги:
    Погода ДЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Акмолинская область
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