Акмолинские спасатели работают в круглосуточном режиме

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Критических ситуаций в населённых пунктах и на дорогах Акмолинской области из-за паводков нет. Спасатели и местные исполнительные органы работают в круглосуточном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

С 29 марта т.г. областная подсистема государственной системы гражданской защиты переведена в режим функционирования «повышенная готовность. Развёрнут областной оперативный противопаводковый Штаб, а также организована работа «Горячей линии». Подтопление жилых домов, объектов социальной и другой сферы не зарегистрировано.

В регионах заготовлено 315 тонн ГСМ, 17,2 тыс. тонн инертных материалов, 76,8 тыс. шт. мешкотары. Подготовлены 222 основных пункта приема эвакуируемых. Подготовлено 625 мест для отгона скота и 1,2 млн. тонн корма.

С 1-го апреля по 5-ое апреля т.г. для проведения противопаводковых мероприятий на территории Целиноградского и Аршалынского районов, департаментом направлено всего 117 человек личного состава из них: ДЧС Акмолинской области 110 человек и 7 человек ДЧС г. Нур-Султана. При этом направлено 28 единиц техники, 3 мотолодки и 26 единиц мотопомп.

















Фото:пресс-службу ДЧС Акмолинской области