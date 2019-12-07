Акмолинские спасатели попросили автовладельцев воздержаться от поездок в непогоду

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские спасатели обратились к автовладельцам с просьбой воздержаться в непогоду от поездок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

«Уважаемые автолюбители, убедительная просьба воздержаться от поездки по автомобильной дороге «Нур-Султан – Павлодар» так как в данном направлении дорога, ведущая в сторону Павлодарской области, имеет значительные переметы. По возможности советуем переждать непогоду в пунктах обогрева в населенных пунктах сел Софиевки (здания и территория ДЭО, здание средней школы), Приречного (здание средней школы), Жабай (придорожное кафе). Не рискуйте понапрасну, помните, что вы в ответе и за пассажиров!» - говорится в распространенном ведомством сообщении.







