Акмолинские спасатели помогли вовремя доставить беременную в больницу
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские спасатели помогли вовремя доставить в больницу беременную женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
По информации ведомства, 1 марта в 16:42 на пункт связи СПЧ-8 Буландынского района поступило телефонное сообщение о том, что дорогу из села Карамышевка Буландынского района занесло снегом, поэтому не могут доставить в больницу беременную женщину.
«После получения сообщения для оказания помощи на место вызова незамедлительно выехали спасатели на машине высокой проходимости ТРЭКОЛ вместе с бригадой медиков, смогли проехать в заблокированное село, оказать медицинскую помощь и доставить беременную женщину в перинатальный центр города Макинска. Расстояние от села до районного центра - 65 км», - рассказали в ведомстве.
Благодаря оперативным действиям спасателей беременная женщина вовремя доставлена в больницу.
Фото: emer.gov.kz
- День благодарности: акмолинские полицейские навестили семьи погибших коллег
- Благодарю Казахстан за встречу с судьбой – Ольга Мурзагельдинова
- Около 600 спортсменов принимают участие в зимней спартакиаде в Акмолинской области
- Мужчина пытался сброситься вниз с вышки в Кокшетау
- Готовность спасателей к паводковому периоду проверили в ВКО
- В павлодарскую колонию пытались пронести наркотики в конфетах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана