Акмолинские спасатели помогли вовремя доставить беременную в больницу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские спасатели помогли вовремя доставить в больницу беременную женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, 1 марта в 16:42 на пункт связи СПЧ-8 Буландынского района поступило телефонное сообщение о том, что дорогу из села Карамышевка Буландынского района занесло снегом, поэтому не могут доставить в больницу беременную женщину.

«После получения сообщения для оказания помощи на место вызова незамедлительно выехали спасатели на машине высокой проходимости ТРЭКОЛ вместе с бригадой медиков, смогли проехать в заблокированное село, оказать медицинскую помощь и доставить беременную женщину в перинатальный центр города Макинска. Расстояние от села до районного центра - 65 км», - рассказали в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям спасателей беременная женщина вовремя доставлена в больницу.