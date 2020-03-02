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Акмолинские спасатели помогли вовремя доставить беременную в больницу

2 Марта 2020 13:19
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Акмолинские спасатели помогли вовремя доставить беременную в больницу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские спасатели помогли вовремя доставить в больницу беременную женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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По информации ведомства, 1 марта в 16:42 на пункт связи СПЧ-8 Буландынского района поступило телефонное сообщение о том, что дорогу из села Карамышевка Буландынского района занесло снегом, поэтому не могут доставить в больницу беременную женщину.

«После получения сообщения для оказания помощи на место вызова незамедлительно выехали спасатели на машине высокой проходимости ТРЭКОЛ вместе с бригадой медиков, смогли проехать в заблокированное село, оказать медицинскую помощь и доставить беременную женщину в перинатальный центр города Макинска. Расстояние от села до районного центра - 65 км», - рассказали в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям спасателей беременная женщина вовремя доставлена в больницу.


Фото: emer.gov.kz
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Ключевые слова: Акмолинская область, Другие государственные органы,
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Автор:

Оксана Матасова

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