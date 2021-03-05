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    15:35, 05 Март 2021 | GMT +6

    Акмолинские спасатели помогли медикам добраться до беременной

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области продолжает свирепствовать непогода. Так, спасателям Атбасарского района вместе с медиками пришлось добираться к роженице, у которой началось кровотечение, буквально наощупь: дорогу указывал бегущий впереди сотрудник ДЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 4 марта спасателям на экстренный номер «112» поступило сообщение о необходимости оказать срочную помощь по эвакуации 46-летней беременной женщины, у которой открылось кровотечение.

    «В регионах области наблюдется усиление ветра до 25 метров в секунду, разыгрался буран, и замело дороги. К жительнице села Есенгельды Атбасарского района не смогла проехать скорая помощь. Медики обратились к спасателям и совместно выехали на высокопроходимой машине спасать женщину. Из-за сильной метели практически не было видно дороги, одному из спасателей пришлось бежать впереди вездехода и указывать дорогу», - рассказал начальник ОЧС Атбасарского района Ерболат Ашкенов.

    Как добавил спасатель, в результате проведенных аварийно-спасательных работ удалось остановить кровотечение и спасти пострадавшую. Но, к сожалению, ребенка спасти не удалось.

    Акмолинские спасатели в очередной раз обратились к жителям региона не выезжать за пределы населенных пунктов при получении СМС-уведомления от службы «112», а также не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах их закрытия. Отследить информацию об изменении прогноза погоды, а также о закрытии дорог можно, скачав мобильное приложение «Дармен», либо по номеру 1403.


    Теги:
    Здравоохранение Видео Происшествия Акмолинская область
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