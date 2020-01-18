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Акмолинские спасатели помогли доставить в больницу заболевшего младенца
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 4-месячного ребенка, заболевшего пневмонией, жаксынские спасатели помогли вывезти из заметенного снегом села и доставить в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Как рассказали в ведомстве, на номер «112» поступило телефонное сообщение о том, что в селе Новокиенке Жаксынского района пневмонией заболел 4-месячный ребёнок. Его необходимо было доставить для лечения в Жаксынскую районную больницу. Дорога от села Жаксы до села Новокиенка была заметена снегом. Спасателям удалось добраться до села на спецтехнике – «Нива-Бронто» и доставить ребенка в больницу.
«А в Есильском районе спасли женщину с открытый перелом ноги, которая также добиралась до больницы, однако машина застряла в снежном перемете. По прибытии на место вызова женщине была оказана первая медицинская помощь, но она не смогла пересесть в специализированный автомобиль ЧС. Спасателями было принято решение зацепить автомобиль за трос и дотащить до открытой местности», - рассказали в ведомстве.
Как добавили спасатели, в Коргалжынском районе на трассе «Коргалжын-Баршын» из снежного затора извлечено 4 легковых и 4 грузовых автомобиля с 16 пассажирами, из них 6 детей. Вблизи села Сабынды из снежного затора эвакуировано 10 человек. 2 человека эвакуированы на территорию Коргалжынского природного заповедника и размещены в гостевых жилых домиках заповедника. До улучшения погодных условий будут находиться на территории заповедника.
«Спасательные работы продолжаются на территории всей области. ДЧС региона рекомендует жителям и гостям Акмолинской области не покидать территорию населенных пунктов до снятия штормового предупреждения и открытия дорог», - добавили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.
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