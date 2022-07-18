18 Июля 2022 00:27

Акмолинские спасатели оказали помощь 28 пострадавшим на воде

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районе Акмолинской области прошли совместные учения профессиональных и общественных спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, спасатели региона осуществляют контроль на водоемах Копа, Щучинское, Бурабай и Зерендинское, где ежегодно отдыхает наибольшее количество людей.

«С начала купального сезона на водоемах области погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Все происшествия были зарегистрированы в необорудованных местах для купания и на неохраняемых водоемах, где нет спасательных подразделений», - сообщили в ведомстве.

Одним из вариантов решения проблемы обеспечения спасателями населения на неохраняемых водоемах – это создание общественных и ведомственных спасательных постов на период купального сезона за счет юридических лиц, имеющих оздоровительные комплексы и дома отдыха возле водоемов Акмолинской области.

Для повышения профессиональных навыков общественных спасателей были проведены совместные учения спасателями оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС с частными объектовыми спасателями пляжного городка Бурабайского района по спасению утопающих на воде.

«Благодаря подобным учениям отрабатываются слаженность служб, а также скорость и качество оказания первой медицинской помощи, что очень важно в экстренных ситуациях. Так, с начала купального сезона 2022 года спасателями оказана первая доврачебная медицинская помощь 28 пострадавшим», - добавили в ведомстве.