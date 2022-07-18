Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Акмолинские спасатели оказали помощь 28 пострадавшим на воде
18 Июля 2022 00:27

Акмолинские спасатели оказали помощь 28 пострадавшим на воде

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районе Акмолинской области прошли совместные учения профессиональных и общественных спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, спасатели региона осуществляют контроль на водоемах Копа, Щучинское, Бурабай и Зерендинское, где ежегодно отдыхает наибольшее количество людей.

«С начала купального сезона на водоемах области погибли четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних. Все происшествия были зарегистрированы в необорудованных местах для купания и на неохраняемых водоемах, где нет спасательных подразделений», - сообщили в ведомстве.
Одним из вариантов решения проблемы обеспечения спасателями населения на неохраняемых водоемах – это создание общественных и ведомственных спасательных постов на период купального сезона за счет юридических лиц, имеющих оздоровительные комплексы и дома отдыха возле водоемов Акмолинской области.
Для повышения профессиональных навыков общественных спасателей были проведены совместные учения спасателями оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС с частными объектовыми спасателями пляжного городка Бурабайского района по спасению утопающих на воде.
«Благодаря подобным учениям отрабатываются слаженность служб, а также скорость и качество оказания первой медицинской помощи, что очень важно в экстренных ситуациях. Так, с начала купального сезона 2022 года спасателями оказана первая доврачебная медицинская помощь 28 пострадавшим», - добавили в ведомстве.


Новости по теме
Три человека погибли при крушении вертолета на Камчатке
Троих детей спасли из горящей квартиры в Атырау
Дети сорвались с аттракциона в Атырау
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Три человека погибли при крушении вертолета на Камчатке
Мощный взрыв произошел в отеле в Сомали
Оштрафовать бизнесмена на 5 млн тенге незаконно пытались в Акмолинской области
Троих детей спасли из горящей квартиры в Атырау
Дети сорвались с аттракциона в Атырау
Жительницу Алматы жестоко избили в центре города
Мужчину и пятилетнего ребенка спасли в Бурабае
Два пациента сбежали из костанайской психбольницы
Популярное
1 Рыбакина, коронавирус и «позор в магазинах» – итоги недели в РК
2 Жительницу Алматы жестоко избили в центре города
3 Дети сорвались с аттракциона в Атырау
4 Коронавирусом заболели 1546 человек в Казахстане
5 Задержанного Бурхана Жансейтова поместили под домашний арест

Лента новостей

Архив