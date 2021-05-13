Акмолинские школьники стали серебряными призерами олимпиады IQanat

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 16 школьников Акмолинской области стали обладателями грантов на обучение в IQanat High School of Burabai. Ребята набрали максимальные баллы в олимпиаде IQanat, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования Акмолинской области.

В республиканском туре олимпиады IQanat среди учащихся 9 классов сельских школ приняли участие более 700 школьников из 14 областей страны.

«Олимпиада «IQanat» - самая масштабная частная олимпиада, которая проводится исключительно для учащихся сельских школ. Победители «IQanat» не просто получают диплом и память об участии на всю жизнь, но также и равный доступ для поступления в престижные казахстанские и международные университеты», - отметили в ведомстве.

Среди призовых мест, занятых школьниками Акмолинской области, одно «золото» по истории у ученицы Целиноградского района Аяулым Жолдангаровой, одно «серебро» по химии у школьника из Астраханского района Азима Булатова и три «бронзы»: по математике у Назым Илияс (Егиндыкольский район), физике - у Тимура Ни (Целиноградский район), истории – у Ернура Серикова (Аккольский район).

Ученица СШ №1 аула Косшы Целиноградского района Фариза Темербулатова стала абсолютным победителем олимпиады, набрав максимальное количество баллов. На втором месте абсолютных призеров оказался учащийся СШ №2 поселка Шортанды Шортандинского района Роман Хлубный.

«Среди 300 участников, набравших максимальные баллы в олимпиаде, проведен дополнительный отбор на поступление в IQanat High School of Burabai. 16 ребят Акмолинской области стали обладателями грантов на обучение в названной школе», - добавили в ведомстве.

По итогам третьего республиканского тура олимпиады IQanat Акмолинская область заняла 2 командное место среди 14 областей страны.