Акмолинские школьники начнут учебу 1 сентября в традиционном формате

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, что ждет акмолинских школьников в новом учебном году, рассказал на брифинге и. о. руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новом учебном году в 552 школы Акмолинской области придут более 130 тысяч учащихся, из них 13659 - первоклассников. Учебный год в регионе, согласно поручению Главы государства, начнется в традиционном формате с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Однако в этом году линейки в школах в традиционном формате пройдут только для первоклассников с соблюдением санитарных норм. В торжественной обстановке детям вручат их первые книги – «Әліппе» и «Букварь». Для обучающихся со 2 по 11 классы будут организованы классные часы в кабинетах.

«Все школьные предметы будут проходить также в офлайн-формате, по 45 минут. Вопрос о шестидневной учебной неделе принимает каждая школа отдельно, в зависимости от загруженности», - отметил В. Гамазов.

В текущем году Министерством образования и науки РК принято решение для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля.

«Школьная форма сохраняется, однако, учитывая ситуацию, связанную с карантинными мероприятиями, если есть какие-то материальные трудности в семье, то допускается посещение учебных занятий в обычной одежде классического стиля», - пояснил спикер.

Что касается обеспечения учебниками, то в 2021-2022 учебном году запланировано приобретение учебников для учащихся 1 класса, учебников информатики для 1, 3, 7, 8 классов, учебной литературы по инклюзивному образованию и пополнение фондов школьных библиотек художественной литературой. На эти цели из средств бюджета выделено 1 млрд 15,8 млн тенге.

По словам В. Гамазова, во всех учреждениях образования области обеспечено 100% использование приложения Ashyq для взрослого персонала и родителей при входе в учебные корпуса, библиотеки и общежития. Кроме того, педагоги и технический персонал детских садов, школ и колледжей также используют приложение Ashyq в работе.

«Есть требования по вакцинации персонала. В целях формирования коллективного иммунитета перед новым учебным годом проводится вакцинация педагогов и технического персонала организаций образования. Из 20831 педагогов организаций образования области подлежат вакцинации 18226, имеют медицинский отвод – 2605, на сегодня привито 17717 педагогов или 97,6%. Из 14044 сотрудников подлежат вакцинации 12497, имеют медицинский отвод – 1547, привито - 11889 или 95,1%. Работа будет завершена к началу учебного года», - резюмировал В. Гамазов.