Акмолинские школьники начальных классов будут питаться бесплатно

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Школьники с 1 по 4 класс будут питаться бесплатно в Акмолинской области. В целом в регионе бесплатное питание будут получать 56 тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новом учебном году в школах Акмолинской области будет организовано бесплатное питание для школьников с 1 по 4 класс.

«До этого времени такая льгота предоставлялась только первоклассникам и детям из малообеспеченных семей. Теперь же ей смогу воспользоваться дети с 1 по 4 класс», - сообщил на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления образования региона Валерий Гамазов.

Как отметил спикер, связано такое нововведение с поручением Президента, озвученным им в предвыборной программе.

«Сегодня идет подготовка к его реализации в масштабах республики, в том числе и в Акмолинской области. В целом в регионе бесплатное питание будут получать 56 тысяч детей с 1 по 4 класс. На эти цели будут выделены 2,7 млрд тенге, что уже поддержано на сессии облмаслихата», - добавил В. Гамазов.

С 1 июля текущего года бесплатным питанием будут охвачены дети из социально-уязвимых семей в дошкольных организациях области.

В целом в Акмолинской области прошло порядка 300 мероприятий в рамках республиканской акции по защите прав детей.

«Вопросами обеспечения прав детей занимаются на местном уровне органы образования, здравоохранения, соцзащиты, полиции, а также неправительственные организации. В районах и городах области при акиматах действуют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В качестве координирующего органа принимает комплексные меры по защите прав ребенка областная комиссия по делам несовершеннолетних, которая работает под председательством заместителя акима Акмолинской области. С 2022 года в области действует институт Уполномоченного по правам ребенка.

В текущем году будет реализован ряд инициатив, озвученных Главой государства в предвыборной программе «Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», которые напрямую улучшат положение наших детей», - добавил В. Гамазов.