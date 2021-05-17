Акмолинские школьники изучили историю Казахстана по трудам Елбасы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ Акмолинской области приняли участие в областной конференции «История Независимого Казахстана по произведениям Первого Президента Республики Казахстан», а также конкурсе, посвященном празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, организаторами которых выступила Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам пресс-секретаря НИШ Фаризы Асылбековой, целью конференции стали исследование и оценка истории независимого Казахстана, важных идей и инициатив, стратегических документов, отраженных в трудах Лидера нации Н.А. Назарбаева. Особую активность здесь проявили учащиеся Атбасарского, Коргалжынского, Зерендинского районов, а также городов Кокшетау и Степногорска.

«Участники конференции должны были выбрать одно из предложенных направлений работ Первого Президента Республики Казахстан и написать свой доклад на казахском или русском языках. Предложенные направления: Реализация идеи Общества всеобщего труда; Независимость – возрождение казахской государственности; Казахстанский путь – эволюционное развитие; Создание индустриально – инновационной экономики: достижения и перспективы; Сфера культуры (образование, наука, искусство, духовные ценности)», - отметила Ф. Асылбекова.

Конференция проходила с апреля по май 2021 года и состояла из двух этапов. В первом этапе на конкурс поступили 24 работы, из которых лишь семь были допущены на второй этап.

На итоговом втором этапе, прошедшем на платформе ZOOM, были заслушаны лучшие работы, объявлены победители и вручены дипломы и благодарственные письма участникам и руководителям докладов.

По итогам конференции, гран-при досталось ученику СШ №1 села Зеренды Зерендинского района Нариману Кошаеву. Первое место заняла ученица школы-гимназии №1 города Кокшетау Айназик Акматова. На втором месте - Адина Кундакбаева из школы-гимназии села Коргалжын и Жулдыз Жунусова из СШ №2 города Атбасара. Ну а третье место разделили между собой ученица общеобразовательной школы села Сепе Атбасарского района Жайна Ноян, ученица школы-гимназии №13 «ЭКОС» Милана Кариполлаева и ученик школы-гимназии №6 им.Абая Кунанбаева города Степногорска Тимур Шолько.

«Я как участник конференции хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность выступить. Хочу также выразить глубокую признательность за хорошую организацию мероприятия, которое дало возможность молодому поколению казахстанцев еще раз обратить свой взор на современную историю Независимого Казахстана , которая творится сейчас, и на великого человека, который внес непосредственный вклад в становление Казахстана, Н.А Назарбаева. Его фундаментальные труды являются руководством к действию для нас - подрастающего поколения казахстанцев», - поделился занявший третье место Тимур Шолько.







