Акмолинские санврачи рассказали о качестве питьевой воды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Качество питьевой воды не влияет на эпидемиологическую обстановку в Акмолинской области. К такому выводу пришли в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Об этом говорит отсутствие регистрации случаев таких групповых заболеваний, как гепатит А и острые кишечные инфекции, связанные с употреблением недоброкачественной питьевой воды. Однако это не говорит об отсутствии проблем в этой сфере. Во многом это связано с ограниченными возможностями санитарной службы в вопросе мониторинга качества воды, принятия мер в случае выявления ее несоответствия по микробиологическим и санитарно-химическим показателям», - отметили в ведомстве.

Из 364 имеющихся водопроводов 131 находится на балансе отделов ЖКХ и акиматов, в бюджете которых не предусмотрены финансовые средства на их обслуживание и содержание. Есть, например, и бесхозный водопровод в селе Степногорское, административно относящемся к городу Степногорску.

«Еще по 85 объектам водоснабжения не завершена процедура юридического оформления (Буландынский – 23, Зерендинский - 21, Атбасарский - 13, Сандыктауский - 12, Егиндыкольский - 8, Бурабайский - 6, Астраханский - 2). Отсутствие правоустанавливающих документов и, как следствие, средств на содержание объектов является причиной невозможности проведения проверки в отношении этих объектов и принятия действенных мер для улучшения качества воды, а значит, и качества жизни наших сограждан. При этом нашей службой в соответствии с санитарными требованиями на всех этапах подготовки и подачи воды населению проводится производственный контроль качества воды», - рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день из 364 водопроводов производственным контролем охвачены 336. В рамках недели производственного контроля исследовано 46 проб воды на микробиологические показатели. Не соответствующих не выявлено. На санитарно – химические показатели исследована 51 проба воды, из них не соответствующих 6 проб (11,8%). В Буландынском районе выявлены не соответствующие пробы по таким показателям, как жесткость - 10-13 (в норме не более 7), сухой остаток – 1058 (в норме не более 1000).

По информации ведомства, проблемными вопросами водоснабжения в сельской местности остаются высокий износ, плохое техническое состояние водопроводов и разводящих сетей, что приводит к частым авариям и порывам; неэффективная работа водопроводных очистных сооружений; отсутствие специализированных коммунальных предприятий по обслуживанию и содержанию водопроводных сетей и сооружений и слабая материально-техническая база существующих предприятий; длительная эксплуатация рабочих скважин; несоблюдение глубины залегания колодцев и скважин; проникновение грунтовых вод и осадков; несоблюдение санитарно-защитной зоны, нарушение ее ограждений.

Как было добавлено, по состоянию на 12 ноября 2020 года плановой дезинфекцией охвачено 329 водопроводов, что составляет 90,4%. В городах Кокшетау и Степногорск, Аршалынском, Астраханском, Буландинском, Бурабайском, Егиндыкольском, Ерейментауском, Жаксынском, Жаркаинском, Целиноградском, Шортандинском районах все объекты водоснабжения охвачены осенней профилактической дезинфекцией.

Работы по очистке, промывке и дезинфекции водопроводных сооружений на данный момент не завершены в Зерендинском, Есильском, Коргалжынском, Атбасарском, Биржан Сал, Аккольском, Сандыктауском районах.



