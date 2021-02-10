Акмолинские санврачи намерены подавать в суд за оскорбления в соцсетях

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские санитарные врачи намерены подавать в суд на комментаторов, оскорбляющих их в социальных сетях. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, сегодня санврачи, несмотря на всю проводимую работу, как никто другой подвергаются критике со стороны предпринимателей и населения. Комментаторы в соцсетях спешат оскорбить, а порой дело доходит даже до создания фейковых аккаунтов, от которых идет недопустимая рассылка и комментарии.

«На предыдущей неделе был создан фейковый аккаунт под моим именем – и я написала заявление в полицию. На сегодня идут следственные действия», - пояснила А. Мусина.

Главный санврач предостерегла комментаторов соцсетей: за оскорбление им может грозить штраф и даже ограничение свободы. И санврачи региона теперь будут отстаивать свои права.

Говоря о работе мониторинговых групп, А. Мусина отметила, что злостных нарушителей карантинных мер коснутся ужесточения.

«В области работает 192 мобильные группы. Если сравнить: в июле было 27 групп, сегодня во всех акиматах созданы группы, на сайтах есть их официальные составы. За прошедшие выходные проверками было охвачено 496 объектов. Несмотря на запрет, зафиксировано проведение массовых мероприятий. Многие из предпринимателей привлекаются не первый раз», - пояснила спикер.

Теперь злостных нарушителей ждет приостановление их работы через суд на три месяца. По словам главного санврача региона, подобная практика уже существует в других регионах РК.

Всего же с июля прошлого года на акмолинских предпринимателей наложено 1654 штрафа на общую сумму 137 млн тенге.

Напомним, в минувшие выходные в городе Кокшетау и некоторых районах области были вновь зарегистрированы случаи проведения массовых мероприятий – корпоративов, тоев, свадеб и даже 70-летнего юбилея.







