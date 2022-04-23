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    04:33, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Акмолинские прокуроры привлекли к ответственности 10 водителей за перевозку школьников

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Акмолинской области проведен анализ соблюдения законности в сфере обеспечения безопасности жизни детей при их перевозке в общеобразовательные школы. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 53 должностных лица школ области и районных отделов образования, к административной – 10 водителей школьных автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, в ходе проверки выявлены факты, когда за рулем школьных автобусов были водители, не имеющие права управления транспортными средствами, а также соответствующей категории водительского удостоверения.

    «Кроме этого, установлено непроведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, неполное оснащение школьных автобусов огнетушителями и аптечками первой помощи, а также необорудование опознавательными знаками. Это создает угрозу жизни и здоровью детей», - поделились в ведомстве.

    По результатам анализа органами прокуратуры области внесены представления об устранении нарушений законности. По актам прокуроров 53 должностных лица школ области и районных отделов образования привлечены к дисциплинарной ответственности, а также 10 водителей школьных автобусов – к административной ответственности.

    «Выявленные нарушения в указанной сфере устранены, требования к водителям школьных автобусов и транспортным средствам приведены в соответствие», - резюмировали в ведомстве.


    Теги:
    Акмолинская область Образование Транспорт Правоохранительные органы
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