Акмолинские прокуроры привлекли к ответственности 10 водителей за перевозку школьников
По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, в ходе проверки выявлены факты, когда за рулем школьных автобусов были водители, не имеющие права управления транспортными средствами, а также соответствующей категории водительского удостоверения.
«Кроме этого, установлено непроведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, неполное оснащение школьных автобусов огнетушителями и аптечками первой помощи, а также необорудование опознавательными знаками. Это создает угрозу жизни и здоровью детей», - поделились в ведомстве.
По результатам анализа органами прокуратуры области внесены представления об устранении нарушений законности. По актам прокуроров 53 должностных лица школ области и районных отделов образования привлечены к дисциплинарной ответственности, а также 10 водителей школьных автобусов – к административной ответственности.
«Выявленные нарушения в указанной сфере устранены, требования к водителям школьных автобусов и транспортным средствам приведены в соответствие», - резюмировали в ведомстве.