Акмолинские прокуроры привлекли к ответственности 10 водителей за перевозку школьников

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Акмолинской области проведен анализ соблюдения законности в сфере обеспечения безопасности жизни детей при их перевозке в общеобразовательные школы. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 53 должностных лица школ области и районных отделов образования, к административной – 10 водителей школьных автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, в ходе проверки выявлены факты, когда за рулем школьных автобусов были водители, не имеющие права управления транспортными средствами, а также соответствующей категории водительского удостоверения.

«Кроме этого, установлено непроведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, неполное оснащение школьных автобусов огнетушителями и аптечками первой помощи, а также необорудование опознавательными знаками. Это создает угрозу жизни и здоровью детей», - поделились в ведомстве.

По результатам анализа органами прокуратуры области внесены представления об устранении нарушений законности. По актам прокуроров 53 должностных лица школ области и районных отделов образования привлечены к дисциплинарной ответственности, а также 10 водителей школьных автобусов – к административной ответственности.

«Выявленные нарушения в указанной сфере устранены, требования к водителям школьных автобусов и транспортным средствам приведены в соответствие», - резюмировали в ведомстве.