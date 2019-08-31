Акмолинские прокуроры помогают школьникам

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области в преддверии Дня знаний организовали акцию «Вспомни о ребенке – заплати алименты» и помогли нуждающимся школьникам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры прокуратурой города Кокшетау совместно с департаментом юстиции, региональной палатой частных судебных исполнителей, управлением полиции города Кокшетау, отделом занятости и социальных программ проводится акция «Вспомни о ребенке – заплати алименты».

«Целью акции является активизация работы по взысканию алиментов и привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов. По городу свыше 3,5 тысяч должников–алиментщиков, часть которых всячески уклоняется от уплаты алиментов, скрывая свои доходы и место проживания», - рассказали в ведомстве.

Как добавили в прокуратуре региона, для проведения акции распоряжением прокурора города Кокшетау созданы рабочие группы. Злостные неплательщики алиментов будут привлечены к административной и уголовной ответственности.

«На сегодня по Кокшетау к административной ответственности привлечено 24 лица, а в отношении 13 лиц начаты досудебные расследования. В областном центре принятыми мерами имеющаяся задолженность по алиментам снижена на 40 млн тенге», - добавили в ведомстве.

Кроме того, в преддверии Дня знаний прокурорами области повсеместно организована акция «Дорога в школу» и оказана материальная помощь в приобретении школьной формы, а также школьных принадлежностей учащимся из малообеспеченных семей.