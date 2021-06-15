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    14:40, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Акмолинские предприниматели продолжают нарушать карантин

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области мониторинговые группы продолжают выявлять нарушения карантина среди предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

    За минувшие выходные дни мониторинговыми группами проверено 48 рейдовых проверок, в которых был охвачен 161 объект предпринимательства. На пяти выявлены нарушения карантина.

    Так, в Кокшетау вновь зарегистрированы случаи проведения массовых мероприятий.

    «В воскресный день выявлено массовое мероприятие на 60 человек в ресторане «Бал Махабат». Также было выявлено нарушение и в семейном комплексе «Мед» города Кокшетау. Работники комплекса обслуживали посетителей, нарушая масочный режим, посетители не соблюдали социальную дистанцию. Также, несмотря на запрет, продолжала работать кальянная гриль-бара «Беддуин». А нарушение лимита численности наполняемости более 30% было выявлено в гриль-баре «Пинта» города Кокшетау», - отметили в ведомстве.

    Как добавили санврачи, на сегодня единственным действенным способом борьбы с опасным вирусом является выработка коллективного иммунитета, что возможно при условии массовой вакцинации населения.

    Напомним, сегодня Акмолинская область перешла в «зеленую зону» по распространению КВИ.



    Теги:
    Общество Акмолинская область
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