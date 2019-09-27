Акмолинские предприниматели обсудили переход на онлайн-кассы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вопрос перехода на онлайн-контрольно-кассовые машины обсудили акмолинские предприниматели, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной палаты предпринимателей.

По информации ведомства, к 1 января 2020 года предприниматели, занятые в торговле, должны приобрести и зарегистрировать контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией онлайн-передачи данных.

«Согласно плану департамента государственных доходов, до конца года на новый формат ККМ необходимо перевести свыше 41 тыс. субъектов бизнеса. Пока необходимое оборудование приобрели лишь порядка 14 тыс. предпринимателей. Средняя стоимость ККМ составляет порядка 100 тыс. тенге. Но при приобретении ККМ предприниматель сможет уменьшить сумму своего индивидуального подоходного налога на сумму расходов в размере 50% (но не более 60 тыс. тенге). При покупке трехкомпонентной интегрированной системы можно уменьшить ежегодную сумму налога на 60 тыс. тенге в течение двух лет», - рассказали в ведомстве.

«На сегодня разработаны альтернативы ККМ в виде мобильных приложений, которые устанавливаются бесплатно, предусмотрена ежемесячная абонентская плата. Кроме того, несколько предпринимателей могут объединиться и приобрести один кассовый аппарат с установкой его при выходе из помещения», - заявила руководитель управления разъяснительной работы департамента госдоходов Акмолинской области Шынар Мусина.

Как добавили в пресс-службе палаты, мониторинг только центрального рынка города Кокшетау показал, что многие субъекты торговли не имеют даже простых смартфонов. А выручка у отдельных ИП порой не превышает 80 тыс. тенге в месяц.

«Все это может привести к тому, что бизнес начнет уходить «в тень». Учитывая, что в торговле преобладает наличный расчет, цели госрегулирования не будут достигнуты . Уже сейчас, по данным ДГД, замечена негативная тенденция предпринимателей, использующих контрольно-кассовые машины, вести недостоверный учет реализованных товаров, работ и услуг», - добавили в ведомстве.

«Необходимо отметить, статьей 284 Кодекса РК об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неприменение контрольно-кассовых машин, невыдачу чека и другие нарушения при использовании онлайн-ККМ. Минимальный размер штрафа составляет 15 МРП для субъектов малого предпринимательства, а это порядка 38 тыс. тенге», - отметил заместитель директора РПП Шынгыс Темир.

По итогам встречи эксперты палаты предпринимателей рекомендовали представителям департамента госдоходов максимально широко применять институт предупреждения предпринимателей при нарушении порядка применения ККМ. К слову, налоговый орган предлагает исключить действующую в настоящее время санкцию в виде предупреждения при совершении правонарушения впервые.



