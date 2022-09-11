Акмолинские пожарные в числе последних покинули Костанайскую область и вернулись домой

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Буквально неделю назад 50 акмолинских спасателей отправились в Костанайскую область, чтобы помочь местному населению справиться с пожарами. Сегодня они последними покинули соседний регион и вернулись домой. На родине пожарных встретили как героев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сначала огнеборцев приветствовали на границе Акмолинской и Костанайской области – в городе Есиле. Чуть позже их уже встречали на въезде в город Кокшетау начальник ДЧС региона Нурлан Атыгаев, оркестр курсантов Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина, а также спасатели области и родственники пожарных.

«3 сентября 2022 года личный состав службы пожаротушения ДЧС Акмолинской области выехал в составе 50 человек и 8 единиц техники для оказания помощи в ликвидации природного пожара на территории Костанайской области. Сегодня мы в торжественной обстановке встречаем их. Поставленные задачи они выполнили успешно, провели большую работу, принимали участие в эвакуации людей села Баганалы в Озерное. Всю ночь обороняли село, не дали распространиться огню по населенному пункту. На сегодняшний день личный состав показал свой профессионализм и четко справился с поставленной задачей. Мы ими гордимся. Наши сотрудники в числе первых прибыли в Костанайскую область и последними покинули ее территорию», - отметил Н. Атыгаев.

По словам главного спасателя региона, вернувшиеся спасатели получат премиальные в размере двух окладов. Кроме того, пожарных ждут благодарственные письма от акима Акмолинской области и ДЧС региона, а также недельный отдых, за время которого ребята побудут с семьей, приведут себя в порядок и восстановятся, чтобы с новыми силами вновь приступить к профессиональным обязанностям.

На встречу прибыли и родственники пожарных, которые все это время переживали за своих родных дома.

Акку Сапаргаликызы встречает своего братишку Олжаса Сабитова, который работает пожарным-спасателем вот уже несколько лет.

«Я горжусь, что он выбрал эту профессию, а также горжусь нашими героями, мужчинами. Это своего рода война, потому что с огнем бороться нелегко. Конечно, я очень переживала. Ночью просыпалась и думала, как же он там. Но скажу, что с такими мужчинами я спокойна за свою родину», - добавила девушка.

Ранее жители Аулиекольского района Костанайской области, кого непосредственно коснулась беда – жители сгоревших от лесных пожаров домов, высказали слова благодарности всем казахстанцам, которые оказывают им всяческую поддержку.











