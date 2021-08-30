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    22:42, 29 Август 2021 | GMT +6

    Акмолинские пожарные почтили память погибших в Жамбылской области коллег

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Минута молчания в память о погибших товарищах прошла во всех пожарно-спасательных подразделениях Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, акмолинские пожарные почтили память огнеборцев, погибших при взрыве в Жамбылской области, минутой молчания.

    Среди погибших были сотрудники органов гражданской защиты. Это пожарный – спасатель ПЧ-3 города Тараза ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области Арнур Темирбулатов, старший пожарный – спасатель ПЧ-3 города Тараза ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области Елдос Сандыбаев, оперативный дежурный, заместитель руководителя тушения пожара ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области Александр Микропуло, старший пожарный-спасатель СПЧ-1 города Тараз ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области Танирберген Торебеков, заместитель начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области Меиржан Айманов.

    «Гарнизон гражданской защиты Акмолинской области разделяет скорбь вместе с родными и близкими погибших пожарных, которые выполнили свой долг до конца», - добавили в ведомстве.

    Напомним, вечером 26 августа в одном из складов в воинской части Жамбылской области прогремел взрыв, в результате чего 13 человек погибли, 98 пострадали. Поиски пропавших продолжаются.

    Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.




    Теги:
    Происшествия, ЧС Взрывы в Жамбылской области Акмолинская область
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