Акмолинские полицейские задержали 35 закладчиков «синтетики»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в результате успешно проведенных спецопераций, оперативниками выявлено 149 наркоправонарушений, пресечено 46 фактов сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 73 килограмм различных наркотических средств, в том числе более двух килограмм синтетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими пресечена преступная деятельность гражданина Российской Федерации, который организовал подпольную фитолабораторию в одном из пристоличных районов. Здесь оперативники изъяли более 19 кг марихуаны. Принятыми мерами ликвидировано два канала поставки наркотических средств из южных регионов республики, выявлено четыре факта культивирования наркосодержащих растений. Одним из основных направлений наркополицейских является противодействие распространению синтетических наркотиков, в этом году на улицах областного центра и других городов области задержано 35 закладчиков психотропных веществ, четверо из них – несовершеннолетние.

К примеру, в марте оперативниками в Кокшетау задержаны двое юношей в возрасте 16 и 17 лет, у которых обнаружено и изъято более 800 грамм психотропного вещества. Особую озабоченность вызывает вовлечение в незаконный заработок молодых девушек. Так, в мае полицейские задержали 23-летнюю жительницу столицы, которая целенаправленно приехала в Кокшетау для осуществления закладок, при ней правоохранители обнаружили и изъяли более 380 грамм психотропного вещества а-PVP. С помощью специальной программы «Кибер надзор» наркополицейские заблокировали 41 интернет-аккаунт с противоправным контентом.

И все же главным фактором в решении вопроса распространения наркомании, полицейские считают профилактику. В этом году стражи порядка провели более 300 различных мероприятий, организовали встречи со школьниками, студентами, трудовой молодежью. Стоит отметить, что в регионе отмечается снижение количества наркозависимых лиц: если в прошлом году на наркоучете состояло 450 человек, то в этом году 407.

Фото: polisia.kz







