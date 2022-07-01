00:39
1 Июля 2022 00:39
Акмолинские полицейские задержали 15 вооруженных участников конфликта
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 15 участников конфликта с оружием задержали акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.Сотрудникам управления криминальной полиции ДП Акмолинской области стало известно, что на автодроме по объездной Карасайской трассе происходит конфликт с участием группы вооруженных лиц.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники управления криминальной полиции, подразделения специального назначения, следственно-оперативной группы.
В ходе предварительного следствия установлены участники конфликта – 15 человек, жители городов Кокшетау и Караганда, от 22 до 40 лет. С места происшествия изъяты травматические пистолеты Tranfogliо и «Стражник», с патронами, перцовые баллончики, ножи и кастеты.
По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконное хранение и перевозка оружия«. Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Назначена экспертиза.
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