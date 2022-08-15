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Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по факту взрыва в селе Тайтобе
15 Августа 2022 15:42

Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по факту взрыва в селе Тайтобе

ТАЙТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские возбудили уголовное дело по факту взрыва, произошедшего в селе Тайтобе, в результате которого один человек погиб и двое были госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части второй статьи 292 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности». В ходе первоначального сбора материалов установлено, что 14 августа текущего года хозяин дома и его брат занимались сортировкой угля. Во время работы произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого хозяин дома погиб на месте происшествия. Второй мужчина и его малолетний сын с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения города Нур-Султана», - пояснили в пресс-службе департамента полиции региона.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела полицейскими назначена судебная взрывотехническая экспертиза, которая позволит определить источник и техническую причину взрыва.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла 14 августа текущего года в села Тайтобе Целиноградского района. В отдел полиции поступило сообщение от жителей населенного пункта о том, что на территории одного из частных домов произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие.

Незамедлительно на место происшествия прибыли руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа. Полицейскими проведен осмотр места происшествия, при этом обнаружен и изъят газовый баллон без механических повреждений.

41-летний мужчина погиб при сортировке угля во дворе своего дома после взрыва неизвестного вещества, его 45-летний брат и четырехлетний племянник госпитализированы в больницу с травмами.


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