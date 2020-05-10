Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Акмолинские полицейские устроили онлайн-концерт ко Дню Победы

Автор:  
Оксана Матасова
10 Мая 2020, 03:00
Акмолинские полицейские устроили онлайн-концерт ко Дню Победы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские организовали онлайн-концерт, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«В этом году традиционные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы, прошли в довольно необычном формате. Впервые акмолинские полицейские организовали онлайн-концерт. Знакомые всем с детства песни военных лет прозвучали со сцены актового зала департамента полиции, а оценить по достоинству талант полицейских смогли многочисленные интернет-пользователи», - рассказали в ведомстве.

Для самих полицейских формат онлайн-концерта оказался также в новинку: «Отсутствие зрителей в зале вначале немного смущало, но песни, которые мы исполняли, в первую очередь, идут от самого сердца, и поэтому мы старались петь так, чтобы они дошли до каждого зрителя, который услышит нас онлайн», - отметили они.

Действительно, песни, воспевающие подвиги солдат в ВОВ, и спустя многие годы не оставляют слушателей равнодушными. В этот день в исполнении стражей порядка звучали известные музыкальные композиции «От героев былых времен», «Алеша», «Журавли», «Сарбаздар», «Это просто война», «Потому что мы пилоты», «Әлия».

Не оставили без внимания полицейские и героев сегодняшнего дня – медицинских работников, которые вместе с сотрудниками полиции ежедневно на передовой ведут борьбу с коронавирусом. Для своих «коллег» стражи порядка исполнили песню «Ангелы в белых халатах».

Ну, а завершила онлайн-концерт легендарная песня «День Победы», ставшая символом величайшего подвига героев Победы, гимном поколения победителей.


ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Память   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец