Акмолинские полицейские стали донорами

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в рамках акции «30 добрых дел» 30 сотрудников полиции стали донорами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 27 октября 30 полицейских пополнили банк крови. Стражи порядка охотно приняли участие в акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан.

«Полицейские прошли медицинское обследование, а специалисты-лаборанты определили группу крови каждого донора. Акмолинские полицейские – частые гости Центра крови города Кокшетау. Для многих из них регулярная сдача крови стала доброй традицией», - отметили в ведомстве.

В свою очередь, медики рады видеть полицейских в рядах добровольцев. Ведь стражи порядка регулярно проходят медицинские осмотры, обладают хорошей физической подготовкой, а стать донором может только человек, который не имеет серьезных заболеваний.

«Акция посвящена 30-летию Независимости Республики Казахстан. Департаментом полиции было принято решение о сдачи крови. Наша акция направлена на помощь больным детям, всем людям, нуждающимся в донорской крови. Хочу отметить, что данная акция не является разовой. К примеру, сотрудник оперативно-криминалистического отдела управления полиции города Кокшетау майор полиции Сергазы Мейерманов является почетным донором областного центра. Хотелось бы призвать всех государственных служащих сдавать кровь», - отметил заместитель начальника оперативно-криминалистического управления полковник полиции Арман Дутбаев.

Сам С. Мейерманов говорит, что на протяжении 20 лет сдает кровь и очень гордится тем, что его кровь спасает жизни людей. По словам полицейского, в первый раз он пришел сдавать кровь для отца своего друга, когда ему было 18 лет. Позже выяснилось, что Сергазы является донором с редким фенотипом. Узнав об этом, он решил, что будет сдавать свою кровь столько, сколько понадобится, и таким образом будет помогать людям.