РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:12, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Акмолинские полицейские стали донорами

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в рамках акции «30 добрых дел» 30 сотрудников полиции стали донорами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 27 октября 30 полицейских пополнили банк крови. Стражи порядка охотно приняли участие в акции «30 добрых дел», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан.

    «Полицейские прошли медицинское обследование, а специалисты-лаборанты определили группу крови каждого донора. Акмолинские полицейские – частые гости Центра крови города Кокшетау. Для многих из них регулярная сдача крови стала доброй традицией», - отметили в ведомстве.

    В свою очередь, медики рады видеть полицейских в рядах добровольцев. Ведь стражи порядка регулярно проходят медицинские осмотры, обладают хорошей физической подготовкой, а стать донором может только человек, который не имеет серьезных заболеваний.

    «Акция посвящена 30-летию Независимости Республики Казахстан. Департаментом полиции было принято решение о сдачи крови. Наша акция направлена на помощь больным детям, всем людям, нуждающимся в донорской крови. Хочу отметить, что данная акция не является разовой. К примеру, сотрудник оперативно-криминалистического отдела управления полиции города Кокшетау майор полиции Сергазы Мейерманов является почетным донором областного центра. Хотелось бы призвать всех государственных служащих сдавать кровь», - отметил заместитель начальника оперативно-криминалистического управления полковник полиции Арман Дутбаев.

    Сам С. Мейерманов говорит, что на протяжении 20 лет сдает кровь и очень гордится тем, что его кровь спасает жизни людей. По словам полицейского, в первый раз он пришел сдавать кровь для отца своего друга, когда ему было 18 лет. Позже выяснилось, что Сергазы является донором с редким фенотипом. Узнав об этом, он решил, что будет сдавать свою кровь столько, сколько понадобится, и таким образом будет помогать людям.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!