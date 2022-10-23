Акмолинские полицейские сопровождают машины из-за непогоды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские сопровождают колонны автомашин в различных направлениях из областного центра и проводят разъяснительную работу с водителями транспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

22 октября было закрыто движение для всех видов автотранспорта на некоторых участках дорог. Однако непогода все же застала в пути автовладельцев, едущих транзитом.

Сформировав колонну из более 250 машин, три экипажа патрульной полиции сопровождают автомашины в направлении столицы.

«23 октября, сплошной гололед. Формируем колонну в направлении города Щучинска. Из 200 машин порядка 150 на летних шинах. В основном транзитники», - отметил начальник управления местной полицейской службы ДП Акмолинской области Аслан Кызбикенов.





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