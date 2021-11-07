Акмолинские полицейские собрали своими концертами деньги на лечение детям

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские провели серию благотворительных концертов и передали более 1,7 млн тенге детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, стражами порядка региона инициирована акция «30 добрых дел», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В рамках этой акции творческой группой полицейского ведомства проведена серия благотворительных концертов для оказания помощи детям, нуждающимся в лечении. Такие концерты прошли в пяти районах Акмолинской области: Зерендинском, Астраханском, Буландынском, Целиноградском и Шортандинском.

«Целью проводимых концертов является оказание помощи детям с особыми потребностями. Мы тесно взаимодействуем с семьями сотрудников, погибших при исполнении, с домами престарелых, оказываем помощь малообеспеченным семьям, посещаем детские дома. Спасибо вам, неравнодушным жителям, которые откликнулись на наш призыв. Наша с вами общая цель – подарить тепло сердец и доброту нашим маленьким согражданам. Ведь не бывает чужой беды. Пока мы способны сопереживать, мы живы», - отметила в своей вступительной речи старший инспектор по особым поручениям управления кадровой политики департамента полиции подполковник полиции Аягоз Калиева.

Первый концерт состоялся 1 ноября в Зерендинском районе. Собравшиеся в здании районного Дома культуры местные жители протянули руку помощи 6-летней Ольге Ефремовой, которая стойко противостоит болезни - опухоли головного мозга.

Свои музыкальные номера в Астраханском районе полицейские посвятили 11-летнему Дидару Кайсару. Мальчик родился с врожденным пороком сердца, а также сопутствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, эндокринными и неврологическими заболеваниями.

В Буландынском районе праздничный концерт, организованный полицейскими, собрал полный зал неравнодушных местных жителей. Буландынцы были тронуты историей 5-летнего Арислана Темирхан, который борется с раком крови.

Героинями благотворительного концерта в Целиноградском районе стали сразу две девочки - Мусина Каусар и Уважит Аружан. 5-летней Каусар поставлен диагноз ДЦП, врожденный вывих головки левой бедренной кости, ЦП спастический тетрапарез. А 3-летняя Аружан родилась с диагнозом атрезия ануса с ректопромежностым вищем.

Заключительный концерт состоялся в Шортандинском районе. Здесь сотрудники полиции и местные жители собрались, чтобы помочь 11-летнему Ерлану Батенову. Мальчик родился с диагнозом дисплазия тазобедренного сустава.

«Спасибо департаменту полиции за организацию и проведение благотворительного концерта в помощь нашему Ерлану. Хотелось бы, чтобы таких концертов, хороших мероприятий, преследующих благую цель, было больше», - поделилась впечатлениями руководитель отдела образования Шортандинского района Шолпан Ахметова.

Перед концертами акмолинцы также знакомились с выставкой, посвященной деятельности департамента за годы независимости.

Всего в ходе проведения благотворительных концертов акмолинские полицейские передали детям более 1,7 млн тенге. Родные и близкие акмолинцев от всей души поблагодарили стражей порядка за оказанную помощь и поддержку.



