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Акмолинские полицейские сняли фильм о жизни жен погибших при исполнении коллег

Автор:  
Оксана Матасова
23 Июня 2021, 08:30
Акмолинские полицейские сняли фильм о жизни жен погибших при исполнении коллег

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Накануне профессионального праздника акмолинские полицейские презентовали документальный фильм о жизни жен сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, «Жизнь после…», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В департаменте полиции Акмолинской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти погибших за годы независимости сотрудников полиции, особыми гостями которого стали вдовы полицейских.

Встретиться с супругами своих погибших коллег и почтить их память прибыли ветераны органов внутренних дел, руководство департамента полиции, начальники служб и управлений, личный состав.

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память тех, кто был верен присяге до последних минут своей жизни.

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«Когда в нашу семью постучала беда, я осталась одна с двумя детьми. На тот момент я не работала, так как младшему ребенку – нашей дочери – не было и трех лет. В жизни пришлось очень много пережить. Всякое было – и хорошее, и плохое», – поделилась супруга капитана милиции Николая Тнеева, погибшего в ходе задержания злоумышленника, Шолпан.

Гостям был презентован фильм «Жизнь после…»

«Авторы проекта хотели рассказать о непростых судьбах жен сотрудников полиции, погибших на службе, которых объединило одно – горечь потери близкого человека. Фильм состоит из двух частей. Вторая часть документального фильма посвящена судьбам детей погибших сотрудников», – пояснили в ведомстве.

По словам генерал-майора Арманбека Баймурзина, за годы Независимости при исполнении погибли 800 сотрудников Министерства внутренних дел. Среди них 32 полицейских Акмолинской области, в их числе и единственная в Республике Казахстан женщина, подполковник Ботагоз Бижанова.

«Уважаемые женщины! Ваши мужья отдали свои жизни во благо других людей, до конца были верны Присяге и служебному долгу. В свою очередь благодарю Вас за стойкость и мужество», – обратился к вдовам А. Баймурзин, подчеркнув, что супруги погибших всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку действующих сотрудников полиции.

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В документальном фильме вдовы акмолинских полицейских поделились воспоминаниями о перенесенных испытаниях за годы одиночества, рассказав о том, что им помогало справиться с бедой и продолжать жить. Дети, любимая работа и поставленные перед собой цели – вот все, что, по признанию героинь фильма, является движущей силой, которая заставляло их идти вперед. Супруга погибшего в ДТП при выполнении служебных обязанностей, участкового инспектора Бурабайского РОП Каната Хамидуллина Самал поделилась тем, как в настоящее время живет ее семья, как повзрослел за эти месяцы без отца ее старший сын Нурсултан, как подрастает младший, которому в день гибели отца оставался месяц до рождения.

«В жизни детей я должна была быть не просто мамой, а всем. Нужно ставить цели и просто идти к ним», – резюмировала супруга оперуполномоченного отдела криминальной полиции УВД города Степногорска Кайрата Жусубаева, застреленного преступником при исполнении служебных обязанностей в 2012 году, Маржан.

Во второй части фильма повествуется о детях погибших полицейских.

На торжественном мероприятии супругам погибших сотрудников были вручены цветы и ценные подарки. Не обошли вниманием полицейские и ветеранов, которых за многолетнюю службу в органах внутренних дел и в честь профессионального праздника поощрили памятными подарками.


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