Акмолинские полицейские расследуют смерть подростка в учебно-оздоровительном центре

11 Января 2023, 20:02

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 14-летний подросток, прибывший в один из учебно-оздоровительных центров Бурабайского района Акмолинской области, неожиданно скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, все произошло рано утром 11 января. Так, в 06:36 фельдшер станции скорой помощи сообщила в отдел полиции Бурабайского района, что в одном из детских учебно-оздоровительных центров скончался 14-летний подросток.

«Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что подросток приехал из Актюбинской области в Бурабайский район 9 января в составе группы детей. В ночь с 10 на 11 января несовершеннолетний жаловался на боли в животе, а около 05:00 часов из-за усиления боли обратился в медчасть комплекса, в срочном порядке была вызвана скорая помощь. До приезда скорой помощи мальчик скончался. При первоначальном осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено», - сообщили в ведомстве.

Полицейские начали досудебное расследование, назначен ряд экспертиз. Как уточнили в ведомстве, на территории учебно-оздоровительного центра работает также санитарно-эпидемиологическая служба.

«11 января стало известно, что причиной смерти подростка является малокровие организма. Основное заболевание - злокачественное новообразование малого таза с распадом с разъеданием сосудистой стенки. Источник кровотечения - сосуд, питающий опухоль», - резюмировали в полиции.

Расследование продолжается.

«Коллектив оздоровительного центра «Балдаурен» и Комитета по охране прав детей выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана вся необходимая помощь», - говорится в сообщении Министерства просвещения РК.

В лагерь выехал заместитель председателя Комитета по охране прав детей Жолдас Батырхан.

Создана специальная комиссия в составе представителей комитета по охране прав детей, управления образования, правоохранительных органов. Комиссия продолжает работу.