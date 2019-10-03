-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
вчера 22:39
-
-
-
вчера 21:50
-
-
-
вчера 21:13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:21
-
-
-
вчера 18:51
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:26
-
-
-
-
Акмолинские полицейские поздравили ветеранов с Международным днем пожилых людей
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские поздравили от имени министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева своих ветеранов с Международным днем пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
«Традиционно 2 октября в рамках празднования Дня пожилых людей проходит чествование ветеранов органов внутренних дел, отдавших большую часть своей жизни службе в правоохранительных органах. В настоящее время ветеранская организация департамента полиции Акмолинской области объединяет более 3 тыс. ветеранов, в их числе 2 участника Второй мировой войны, 8 тружеников тыла, 35 воинов-интернационалистов, 12 ветеранов с ограниченными возможностями, 8 вдов участников ВМВ. Каждый из них получит поздравления в праздничные октябрьские дни в своих городах и районах», - рассказали в ведомстве.
Начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Берик Билялов сердечно поздравил ветеранов с праздником, пожелал крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а также отметил заслуги старшего поколения
«От лица министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева, заместителя министра Алексея Калайчиди и председателя Казахстанского совета ветеранов органов внутренних дел Умурзака Болсамбекова акмолинских ветеранов с праздником поздравили делегаты IX очередной отчетно-выборной конференции ОО «Казахстанская организация ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии». Много теплых слов было сказано в адрес старшего поколения в этот день. Стражи порядка благодарили ветеранов за неоценимый опыт и профессиональное мастерство, которые они бескорыстно передают молодым сотрудникам. Присутствующие приняли поздравления председателя Совета ветеранов Акмолинской области Госмана Толегула, генерал-майора милиции в отставке Владимира Рыбинского, председателя Совета ветеранов ОВД и НГ Акмолинской области Даутбека Нургалиева», - добавили в ведомстве.
Перед участниками праздничной встречи выступила творческая группа департамента полиции Акмолинской области с концертной программой.
- Надземный пешеходный переход предлагают построить в Петропавловске
- Лучших учителей чествовали в Мангистау
- Житель Карагандинской области напал на бригаду скорой помощи
- Более 2 млн тенге украл житель ВКО со счетов клиентов Народного банка
- Госнаграды вручил глава МВД пожарным и полицейскому за мужество при пожаре в Туркестане
- В Жамбылской области сократилось общее количество преступлений
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана