Акмолинские полицейские помогли водителю внедорожника добраться до больницы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Почувствовавшему себя плохо водителю внедорожника акмолинские полицейские помогли добраться до больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, инцидент, который мог повлечь за собой трагические события, произошел 11 ноября на трассе «Нур-Султан - Петропавловск».

«Как рассказал старший сержант полиции Асет Жасауиев, он вместе со своим напарником сержантом полиции Рыспеком Сабитовым заступил на автопатрулирование республиканской трассы. Во время несения службы стражи порядка увидели автомашину марки Toyota Land Cruiser Prado, водитель которой нарушил установленный скоростной режим. За рулем внедорожника оказался 57-летний житель села Новоильиновки Костанайской области, патрульные полицейские заметили, что мужчина плохо себя чувствует. По словам самого водителя, у него проблемы с артериальным давлением и он почувствовал резкое головокружение во время управления транспортным средством. К счастью, пассажиров в салоне автомашины не оказалось, также не пострадали другие участники дорожного движения», - рассказали в ведомстве.

Асет и Рыспек посадили сельчанина в служебную автомашину и, сообщив о произошедшем в дежурную часть, приняли решение доставить водителя в лечебное учреждение. В это время инспектором – дежурным на место происшествия был направлен автомобиль скорой помощи.

«Понимая, что любая минута промедления может принести тяжелые последствия, автопатруль, включив проблесковые маячки, выехал навстречу скорой. Своевременно оказанная помощь стражей порядка помогла избежать возможных трагических последствий: мужчина был благополучно передан врачам, и ему оказана необходимая медицинская помощь», - добавили в ведомстве.

Сами же полицейские отмечают, что такие моменты при несении службы случаются довольно часто.

«Зимой помогаем водителям, попавшим в снежный плен, вместе устраняем неполадки в транспортных средствах, отогреваем водителей и пассажиров в служебных автомашинах, а летом помогаем автомобилистам, у которых случаются поломки на трассе», - рассказал старший сержант Асет Жасауиев.

Внедорожник, принадлежащий сельчанину, полицейские отбуксировали к административному зданию департамента полиции, где он находится под охраной.