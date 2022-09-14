Акмолинские полицейские помогли роженице добраться до больницы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские помогли доставить экстренно молодую роженицу в больницу в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, нерядовой случай произошел 12 сентября в 23:37 часов на автодороге «Макинск-Аксу-Торгай». Патрулируя свой участок, старший лейтенант Бахтияр Муратов и рядовой Серик Каирбек заметили автомашину «Ниву», которая медленно двигалась навстречу. Экипаж батальона патрульной полиции «Тулпар 17» решил проверить техническое состояние автомашины и узнать, не нужна ли помощь.

Как оказалось, водитель вез молодую беременную женщину в роддом, но автомобиль по дороге сломался. Мужчина боялся, что может не успеть доставить девушку в больницу.

«Оценив ситуацию, полицейские приняли решение самостоятельно доставить молодую роженицу в больницу. Пересадив ее в патрульную автомашину и включив проблесковые маячки, стражи порядка экстренно доставили будущую маму в медицинское учреждение города Щучинска. Заблаговременно патрульные полицейские позвонили на линию «103» и предупредили медицинских работников о произошедшем», - добавили в ведомстве.