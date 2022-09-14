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    17:09, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Акмолинские полицейские помогли роженице добраться до больницы

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейские помогли доставить экстренно молодую роженицу в больницу в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, нерядовой случай произошел 12 сентября в 23:37 часов на автодороге «Макинск-Аксу-Торгай». Патрулируя свой участок, старший лейтенант Бахтияр Муратов и рядовой Серик Каирбек заметили автомашину «Ниву», которая медленно двигалась навстречу. Экипаж батальона патрульной полиции «Тулпар 17» решил проверить техническое состояние автомашины и узнать, не нужна ли помощь.

    Как оказалось, водитель вез молодую беременную женщину в роддом, но автомобиль по дороге сломался. Мужчина боялся, что может не успеть доставить девушку в больницу.

    «Оценив ситуацию, полицейские приняли решение самостоятельно доставить молодую роженицу в больницу. Пересадив ее в патрульную автомашину и включив проблесковые маячки, стражи порядка экстренно доставили будущую маму в медицинское учреждение города Щучинска. Заблаговременно патрульные полицейские позвонили на линию «103» и предупредили медицинских работников о произошедшем», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Акимат Общество Акмолинская область Правоохранительные органы
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