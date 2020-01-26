Акмолинские полицейские помогли очистить от снега территорию школы-интерната

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские также поддержали челлендж #БiзБіргеміз по уборке снега и очистили территорию подшефной школы-интерната для слабослышащих детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В рамках челленджа акмолинские полицейские, сменив привычную полицейскую форму на рабочую одежду, провели масштабный субботник по очистке снега с дворовой территории подшефной школы-интерната для слабослышащих детей, а также территорию, прилегающую ко всем зданиям областного департамента полиции и городских районных отделов полиции.

« С утра до обеда полицейские, вооружившись лопатами и специальными единицами транспорта, убирали большой слой уплотнённого снега. Сами полицейские с большим удовольствием приняли участие в субботнике, отметив, что такие мероприятия сближают народ, и они от этого получают массу приятных и теплых впечатлений», - сообщили в ведомстве.





Напомним, что столичная молодежь предложила в социальных сетях взять инициативу в свои руки и очистить часть дворов от снега, снять это на видео и выложить в сеть с хештегом #Бізбіргеміз после обильных снегопадов, последствия которых коммунальные службы устраняют в круглосуточном режиме. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «уместной инициативой в Год волонтера».