РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:36, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Акмолинские полицейские помогли гражданам Молдовы выехать на родину

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские в рамках ОПМ «Мигрант» помогли иностранцам выехать на родину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» сотрудники управления миграционной службы департамента полиции Акмолинской области в рамках взаимодействия с Международной организацией по миграции (МОМ) оказана помощь по возвращению на родину двух граждан Республики Молдова 44-летнего Н.В. Радукана и его 16-летнего сына, прибывших в Казахстан в феврале 2020 года.

    Из-за отсутствия средств на приобретение билета они не смогли самостоятельно вернутся на родину. Управлением миграционной службы ДП области гражданам Молдовы выданы выездные визы и при поддержке частного фонда «Қорғау-Астана» приобретены билеты на авиарейс «Нур-Султан-Минск».
    По словам заместителя начальника управления миграционной службы ДП Акмолинской области Абзала Мукашева, за 2020 год на территорию региона прибыло более 7 тысяч иностранцев, из них 200 из стран дальнего зарубежья. За полтора месяца этого года прибыло 240 иностранцев, двое из них из стран дальнего зарубежья.

    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:26
    Мощный взрыв прогремел в Оксфорде
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Сегодня, 11:13
    Горячую воду опять отключили в Риддере
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!