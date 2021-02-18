Акмолинские полицейские помогли гражданам Молдовы выехать на родину

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские в рамках ОПМ «Мигрант» помогли иностранцам выехать на родину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» сотрудники управления миграционной службы департамента полиции Акмолинской области в рамках взаимодействия с Международной организацией по миграции (МОМ) оказана помощь по возвращению на родину двух граждан Республики Молдова 44-летнего Н.В. Радукана и его 16-летнего сына, прибывших в Казахстан в феврале 2020 года.

Из-за отсутствия средств на приобретение билета они не смогли самостоятельно вернутся на родину. Управлением миграционной службы ДП области гражданам Молдовы выданы выездные визы и при поддержке частного фонда «Қорғау-Астана» приобретены билеты на авиарейс «Нур-Султан-Минск».

По словам заместителя начальника управления миграционной службы ДП Акмолинской области Абзала Мукашева, за 2020 год на территорию региона прибыло более 7 тысяч иностранцев, из них 200 из стран дальнего зарубежья. За полтора месяца этого года прибыло 240 иностранцев, двое из них из стран дальнего зарубежья.

