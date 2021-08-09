Акмолинские полицейские помогли доставить женщину с инсультом в больницу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 20-летний житель Кокшетау поблагодарил стражей порядка - полицейские помогли оперативно доставить пожилую женщину с инсультом в Акмолинскую областную больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в директ их ведомственной страницы обратился 20-летний житель областного центра Марат. Автолюбитель рассказал, как 6 августа около 17:00 часов в салоне автомашины внезапно ухудшилось самочувствие его 68-летней бабушки, у нее случился инсульт. У пожилой женщины поднялось артериальное давление, а водитель в это время двигался по проспекту Назарбаева, и, к несчастью, его автомобиль попал в «пробку».

«Неожиданно у бабушки по всему телу начались судороги, и она потеряла сознание. К счастью, в этот момент парень увидел сотрудников экипажа патрульной полиции 3041 в составе капитана полиции Аскербека Касымова и младшего лейтенанта Конысбека Естаева, находившихся на патрулировании, и молодой человек обратился к ним за помощью. Полицейский экипаж, включив проблесковые маячки, сопроводил автомашину с больной в приемный покой акмолинской областной больницы», - отметили в ведомстве.

Кроме того, как позже рассказал сам парень, полицейские помогли «поднять бабушку, уложить на носилки и доставить ее в приемный покой».

«Выражаю им огромную благодарность, желаю здоровья и успехов. Пишу, чтобы народ знал своих героев», - резюмировал благодарный житель города Кокшетау.

Бабушка парня продолжает получать лечение и чувствует себя значительно лучше. В свою очередь, полицейские пожелали женщине скорейшего выздоровления.



