Акмолинские полицейские помогли доставить в больницу отравившуюся женщину

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские помогли доставить отравившуюся таблетками женщину в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, инцидент произошел ночью 2 декабря. Когда экипаж патрульной полиции в составе старшего сержанта Айбека Балтабекова и младшего сержанта Улана Султанова патрулировали автодорогу «Кокшетау - Рузаевка», к ним обратился водитель автомашины «Мерседес» с просьбой помочь доставить его 58-летнюю мать в больницу.

«Оказалось, что женщина употребила большое количество таблеток и нуждалась в срочной госпитализации. По словам сына, женщина пыталась совершить суицид, и лишь помощь стражей порядка могла помочь избежать возможных трагических последствий. Понимая всю серьезность положения, Айбек и Улан оперативно пересадили женщину в служебную автомашину и, включив проблесковые маячки, доставили ее в приемный покой Многопрофильной областной больницы, где ей была оказана необходимая помощь», - добавили в ведомстве.

Полицейские отмечают, что такие моменты при несении службы, случаются довольно часто. Именно к сотрудникам патрульной полиции обращаются за помощью граждане, попавшие в беду на дороге.

«Зимой приходится вытаскивать машины, забуксовавшие в снегу, помогать водителям устранять неполадки в транспортных средствах, сопровождать из снежного плена, отогревать в служебных автомашинах. Летом помогаем автомобилистам, у которых случаются поломки автомобилей на трассе», - делятся нюансами службы полицейские.