КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские подписали меморандум с частными охранными организациями, и теперь безопасность жителей региона будет под двойным контролем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Частные охранные организации обеспечивают безопасность 531 объекта в Акмолинской области. Под профессиональной охраной находятся квартиры в городах Кокшетау, Степногорске, Щучинске, Макинске, Акколе, Атбасаре, Есиле, в посёлках Зеренде, Балкашино, Косшы и Шортандах. Более 3289 сотрудников охранных фирм обучены и имеют квалификацию «охранник». Значительная часть охранников представлена бывшими военнослужащими и полицейскими.

«Органы внутренних дел и частные охранные структуры преследуют одни цели — укрепление правопорядка и профилактику преступности. В 2020 году с участием охранных структур в Акмолинской области было раскрыто 69 преступлений, в том числе: мелкое хищение - 47, покушение на кражу - 9, хулиганство - 6, кражи - 5 и т.п. Также выявлено 368 административных правонарушений», - отметили в ведомстве.

Для реализации программы Министерства внутренних дел РК по защите имущества на 2021-2023 годы заключен меморандум о взаимодействии между департаментом полиции Акмолинской области и руководителями негосударственных субъектов охранной деятельности, фирм-операторов пультов централизованного наблюдения. Теперь в закреплённых жилых домах в ночное время будут проходить патрулирование и осмотр объекта на предмет несанкционированного проникновения с интервалом не более пяти минут.

Меморандум подписан 13-тью частными охранными организациями, имеющими мобильные группы оперативного реагирования, и 18-ью фирмами-операторами пультов охраны области. Отныне мобильные группы охранных организаций будут реагировать также на заявки и могут выезжать на преступления и происшествия в зоне обслуживаемого участка.

«Десять лет назад в Акмолинской области насчитывалось около 90 охранных структур. На сегодня охранных структур уже более 160, из них 114 - частных охранных организаций, 28 - филиалов и 23 – представительств», - добавили в ведомстве.