Акмолинские полицейские поддержали Послание Президента

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские поддержали Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как считают полицейские, одним из важных направлений нынешнего Послания является создание при Правительстве представительной комиссии по реформам правоохранительной и судебной системы.

«Во всем мире, отметил Глава государства, образ полиции как силового инструмента государства уходит в прошлое. Постепенно полиция станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. На первом этапе Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости проведения реформы местной полицейской службы, повышения статуса участкового инспектора полиции», - отметили в ведомстве.

Особый акцент в Послании, по словам полицейских, сделан на ужесточении законодательства за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Глава государства сделал акцент на необходимости ужесточения наказания в этой сфере, без права на помилования и содержание преступников в более суровых условиях, что позволит предотвратить и снизить преступления, совершенные в отношении детей.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание разграничению полномочий правоохранительных органов, поручил внедрить в Казахстане трехзвенную модель правоохранительных органов с четким разделением полномочий. Также на особом контроле государства находятся меры по пресечению преступлений, касающихся торговли людьми, преследований в Интернете, экологических преступлений.

Акмолинские полицейские добавили, что с воодушевлением прослушали трансляцию и готовы поддерживать все задачи, изложенные в Послании, приложить все силы, умение и опыт для реализации поручений Главы государства.

Напомним, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.