Акмолинские полицейские почтили память героически погибшего коллеги Газиза Байтасова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции капитана Газиза Байтасова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Руководство департамента полиции, личный состав, сотрудники городских и районых отделов полиции 12 ноября почтили минутой молчания память героически погибшего 9 лет назад во время террористического акта в Таразе капитана полиции.

Указом Первого Президента РК Газизу Байтасову посмертно присвоено высокое звание Халық Қаһарманы.

«Трагическое событие 2011 года, унесшее жизнь нашего коллеги капитана полиции Газиза Байтасова, навечно осталось в памяти сотрудников органов внутренних дел. Сегодня наши сотрудники почтили память героя», - отметил начальник управления кадровой политики департамента полиции Акмолинской области подполковник Елкебек Аубакиров.

В день памяти Газиза Байтасова во всех подразделениях департамента полиции были проведены обзоры по уголку Памяти, а также организованы уроки мужества для личного состава подразделений.

«Трагедия произошла на многолюдной улице города Тараз. Спецавтомашиной дорожной полиции, преследовавшей убегавшего террориста Максата Кариева, управлял командир 1-го взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области капитан полиции Газиз Байтасов. На одной из центральных улиц города преступник остановился и стал обстреливать все, что его окружало: машины, витрины, людей… Газиз остановил машину, выбежал и открыл ответный огонь. Зная, что у преступника есть граната, Газиз бросился на террориста, повалив его на землю, обхватил туловище преступника руками. В этот момент раздался взрыв», - напомнили о случившемся в ведомстве.