Акмолинские полицейские отдали выигранные призы детскому дому Актау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Команда акмолинских полицейских «Көкше сақшылары», представившая регион на республиканском конкурсе «Парасатты полицей», выигранные призы отдала в дар детскому дому города Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, в течение двух дней в Актау проходил конкурс «Парасатты полицей», в котором приняли участие полицейские со всего Казахстана. Стражи порядка демонстрировали свое вокальное мастерство, актерский талант, а главное - знание государственного языка. Всего в масштабном мероприятии приняла участие 21 команда, представляющая все региональные департаменты полиции, а также ведомственные учебные заведения.

«Команду акмолинских полицейских «Көкше сақшылары» представили Асан Аубакиров, Асем Жиенгалиева, Куаныш Есенбеков, Равиль Абулханов и Виктор Гейнц. В течение месяца полицейские готовились к различным этапам конкурса: «Приветствие», «Домашнее задание» и конкурс капитанов, главной идеей которого стало 175-летие великого акына, мыслителя Абая Кунанбаева», - рассказали в ведомстве.

По словам полицейских, «Парасатты полицей» в этом году прошел под эгидой «Года молодежи», а большую помощь акмолинским стражам порядка оказали воспитанники детского дома города Актау, которые вышли на сцену вместе с полицейскими.

«По итогам конкурса команда «Көкше сақшылары» вошла в тройку победителей, заняв 3-ье место. Выигранные призы участники команды единогласно решили подарить своим юным помощникам, а эту инициативу поддержало руководство департамента полиции.

Сразу же после церемонии награждения полицейские отправились в детскую деревню, где проживают ребята. В присутствии директора Мади Калашевича и воспитателей от имени главы ведомства генерал-майора полиции Берика Билялова участники команды «Көкше сақшылары» вручили подарки ребятам, которые были рады приезду своих новых друзей», - добавили в пресс-службе ДП региона.

В следующем году республиканский конкурс «Парасатты полицей» пройдет в Акмолинской области. Стражи порядка пригласили ребятишек приехать и познакомиться с достопримечательностями Кокшетау.