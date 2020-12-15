Акмолинские полицейские навестили подшефную школу-интернат

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан акмолинские полицейские навестили учащихся специальной школы-интерната №4 города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Начальник управления кадровой политики, подполковник полиции Елкебек Аубакиров поздравил руководство школы и учащихся с предстоящим праздником.

«Для детей, имеющих особые образовательные потребности, по инициативе руководителя ФСО «Динамо» Виктора Букреева стражи порядка приготовили небольшие подарки. ФСО «Динамо» на протяжении нескольких лет оказывает поддержку подшефным школам», - рассказали в ведомстве.

Директор образовательного учреждения Алтын Мустафинова поблагодарила полицейских за отзывчивость и участие в жизни особенных детей. Юные воспитанники интерната были рады полезным развивающим подаркам.