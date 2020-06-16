Акмолинские полицейские накрыли притон

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Факты сводничества и организации притона выявили акмолинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Более 20 различных банных комплексов, гостиницы и увеселительные заведения были проверены акмолинскими стражами порядка в рамках ОПМ «Стоп, трафик».

«В регионе выявлены два преступления, связанные с торговлей людьми, в том числе факт вовлечения в занятие проституцией и факт организации притона для занятия проституцией», - рассказали в ведомстве.

К примеру, 12 июня в областном центре полицейские задержали администратора одного из досуговых комплексов, которая за 20-25 тысяч тенге предоставила клиентам двух девушек для оказания интимных услуг.

«По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества», - добавили в ведомстве.

В рамках ОПМ полицейскими также выявлен факт вовлечения в занятие проституцией в городе Степногорске. Оперативники задержали 26-летнюю местную жительницу, которая, использовав зависимое материальное положение 22-летней девушки, заставляла последнюю оказывать интимные услуги. В настоящее время по данному факту проводится досудебные расследование по ч. 1 ст. 308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией), имеются свидетельские и признательные показания.

Кроме того, в рамках спецоперации «Стоп, трафик» дополнительно на учет поставлено 7 девушек, занимающихся проституцией.