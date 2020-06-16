Акмолинские полицейские накрыли притон
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Факты сводничества и организации притона выявили акмолинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Более 20 различных банных комплексов, гостиницы и увеселительные заведения были проверены акмолинскими стражами порядка в рамках ОПМ «Стоп, трафик».
«В регионе выявлены два преступления, связанные с торговлей людьми, в том числе факт вовлечения в занятие проституцией и факт организации притона для занятия проституцией», - рассказали в ведомстве.
К примеру, 12 июня в областном центре полицейские задержали администратора одного из досуговых комплексов, которая за 20-25 тысяч тенге предоставила клиентам двух девушек для оказания интимных услуг.
«По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества», - добавили в ведомстве.
В рамках ОПМ полицейскими также выявлен факт вовлечения в занятие проституцией в городе Степногорске. Оперативники задержали 26-летнюю местную жительницу, которая, использовав зависимое материальное положение 22-летней девушки, заставляла последнюю оказывать интимные услуги. В настоящее время по данному факту проводится досудебные расследование по ч. 1 ст. 308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией), имеются свидетельские и признательные показания.
Кроме того, в рамках спецоперации «Стоп, трафик» дополнительно на учет поставлено 7 девушек, занимающихся проституцией.
- Более 3,9 млрд тенге вложили казахстанцы в крупную финансовую пирамиду
- ЦОНы Кокшетау изменили график работы
- Три года промышляли скотокрадством двое жителей ВКО
- Айбек Кетебаев назначен директором аэропорта Кокшетау
- Укравшие 22 млн тенге воры задержаны в Усть-Каменогорске
- Полиция проверяет версию избиения 79-летней бабушки в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана