Акмолинские полицейские «накрыли» притон в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские выявили притон для занятия проституцией в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 17 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Стоп-трафик» сотрудниками управления криминальной полиции в Кокшетау выявлен факт организации и содержания притона для занятий проституцией.

«Сотрудниками полиции установлена организатор - 32-летняя жительница областного центра, а также девушки от 21 до 27 лет. Установлено, что под видом массажного салона подозреваемая организовала работу по оказанию интимных услуг. Поиск клиентов и рекламу участники противоправной деятельности осуществляли через сайт объявлений. Его адрес направлен в департамент криминальной полиции МВД для блокировки», - отметили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту следственным управлением начато досудебное расследование по ст. 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Ведется досудебное расследование.