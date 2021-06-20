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    20:18, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Акмолинские полицейские «накрыли» притон в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские выявили притон для занятия проституцией в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 17 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Стоп-трафик» сотрудниками управления криминальной полиции в Кокшетау выявлен факт организации и содержания притона для занятий проституцией.

    «Сотрудниками полиции установлена организатор - 32-летняя жительница областного центра, а также девушки от 21 до 27 лет. Установлено, что под видом массажного салона подозреваемая организовала работу по оказанию интимных услуг. Поиск клиентов и рекламу участники противоправной деятельности осуществляли через сайт объявлений. Его адрес направлен в департамент криминальной полиции МВД для блокировки», - отметили в ведомстве.

    В настоящее время по данному факту следственным управлением начато досудебное расследование по ст. 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Ведется досудебное расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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