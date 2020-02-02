Акмолинские полицейские консультируют автовладельцев по вопросам временной регистрации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские консультируют автовладельцев по вопросам временной регистрации транспортных средств, ввезенных из стран ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, только за один день квалифицированную помощь от сотрудников полиции получили порядка 30 владельцев автомашин, ввезенных из России, Армении, Кыргызстана и Беларуси.

«С 1 февраля в Специализированном ЦОНе города Кокшетау сотрудники управления административной полиции совместно с сотрудниками департамента государственных доходов разъясняют владельцам автомашин, как поставить транспорт на временный учет или постоянную регистрацию. Кроме областного центра, прием автовладельцев проводится и в других крупных регионах области: ЦОНах городов Степногорска, Акколя, Щучинска, Есиля, Атбасара и Державинска», - отметили в ведомстве.

Полицейские отмечают: в течение месяца СпецЦОН областного центра и ЦОНы районов будут работать по особому графику без выходных.

«В пакет документов, необходимых для владельцев иностранных авто, входит: удостоверение личности, прежние государственные или транзитные номерные знаки, свидетельство о регистрации, документы, подтверждающие право собственности, а также квитанция об оплате первичной регистрации и об уплате пошлин за изготовление госномера и техпаспорта. После временной регистрации казахстанцы смогут в течение года оплатить утилизационный сбор и таможенные пошлины. Владельцам авто выдадут специальные желтые госномера с числом 18, а в техпаспорте появится соответствующая отметка», - поясняют полицейские.

В управлении административной полиции Акмолинской области создан специальный Call-центр, куда могут обращаться граждане по всем вопросам временной регистрации авто из стран ЕАЭС: 8-716-2-29-98-37. Также можно позвонить лично старшему автоинспектору УАП майору полиции Владимиру Букреееву (моб. 87771000102) и старшему госавтоинспектору, майору полиции Аслану Буканову (моб. 87077811176).

Временная регистрация на автомобили из стран ЕАЭС будет действовать до 1 марта 2021 года.

Напомним, по поручению Главы государства Касым – Жомарта Токаева, на территории Республики Казахстан с 1 по 29 февраля производится временная регистрация транспортных средств, ввезенных из стран Евразийского экономического союза.